Фази: если Польша хочет развязать войну с Россией, пусть делает это одна

Если Польше хочется развязать войну с Россией, пусть не вовлекает в это своих союзников. Об этом в соцсети X сообщил итальянский журналист Томас Фази в ответ на заявление премьер-министра республики Дональда Туска.

По мнению журналиста, Польше не нужна поддержка, потому что никакой угрозы нет.

«Если вы так хотите начать войну с Россией, сделайте это самостоятельно», — написал Фази.

Таким образом он ответил на сообщение Туска о том, что Варшава готова жестко реагировать на нарушение воздушного пространства Польши. Он добавил, что рассчитывает на «однозначную и полную поддержку» союзников.

Накануне президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, поддержит ли союзников по НАТО, если они собьют российский самолет, вторгнувшийся в пространство Североатлантического альянса. Глава Белого дома отметил, что это зависит от обстоятельств.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между РФ и Эстонией из-за полета над Балтийским морем в направлении Калининградской области.

