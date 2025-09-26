На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ООН поддержала предложение Путина по ДСНВ

Дюжаррик: ООН поддерживает продление крупных договоров о разоружении
true
true
true
close
Lev Radin/Global Look Press

Организация Объединенных Наций поддерживает продление договоров о разоружении, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Его слова приводит ТАСС.

«Мы поддерживаем продление крупных договоров по разоружению», — ответил он на вопрос о предложении президента России Владимира Путина по дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

22 сентября Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Он подчеркнул, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Также Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия.

При этом глава государства предупредил, что РФ в состоянии ответить на любые угрозы «не на словах, а путем применения военно-технических мер».

Договор об СНВ истекает 5 февраля 2026 года.

Ранее в МАГАТЭ оценили ситуацию по ДСНВ.

