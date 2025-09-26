На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Евросоюзе раскритиковали Трампа за слова о границах Украины

Pais: в ЕС назвали ошибочным утверждение Трампа о восстановлении границ Украины
Mike Segar/Reuters

В Европейском союзе назвали ошибочным утверждение президента США Дональда Трампа, что Украина может с помощью интеграционного объединения вернуть свои старые границы. Об этом сообщает газета Pais со ссылкой на источник в Берлине.

«Сказать, что с помощью Евросоюза Украина может восстановить старые границы, звучит неверно. События разворачиваются не так, как хочет этого Трамп, и он пытается огородить себя от действительности», — говорится в публикации.

Еще один собеседник издания выразил мнение, что Европа осталась наедине с украинским кризисом.

Два дня назад президент США Дональд Трамп резко изменил риторику по украинскому кризису, заявив, что Киев «может вернуть территории» — однако удары американским оружием по РФ, как пишет WSJ, он так и не разрешил. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Генсекретарь НАТО Марк Рютте предположил, что Трамп своим заявлением о том, что Украина при поддержке ЕС якобы могла бы «вернуть страну в первоначальном виде», стремился побудить РФ к участию в переговорах.

Ранее в США объяснили изменение позиции Трампа по Украине.

