Генсек НАТО ответил на слова Трампа про Украину

Рютте: Трамп своим заявлением про Украину хотел побудить Россию к переговорам
Czarek Sokolowski/AP

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предположил, что президент США Дональд Трамп своим заявлением о том, что Украина при поддержке Евросоюза якобы могла бы «вернуть страну в первоначальном виде», стремился побудить Россию к участию в переговорах. Его цитирует РИА Новости.

Генсек Североатлантического альянса ответил на вопрос телеканала CNN о том, считает ли он, что блок действительно способен помочь Украине достичь такой цели, «в том числе в Крыму и Донбассе».

«Я думаю, что президент пытается усадить [Россию]… за стол переговоров… и пойти на компромиссы.. там также будут обсуждаться очень деликатные вопросы, включая территории», — сказал Рютте.

23 сентября Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после которой обрушился с критикой на Россию и призвал Украину «действовать».

По его словам, с поддержкой ЕС Украина «сможет вернуть всю изначальную территорию». Трамп заявил, что понял это, когда «изучил и понял военную и экономическую ситуацию».

Ранее в США объяснили изменение позиции Трампа по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
