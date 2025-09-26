Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным сравнил нынешнюю среду в Европе с «самовозбуждающимся механизмом».

«Знаете, похожа на самовозбуждающийся механизм сейчас европейская среда: они сами вкидывают вопросы, делают безответственные заявления», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что слова о необходимости сбивать российские самолеты по меньшей мере безрассудны.

Европейские послы на встрече в Москве заявили о готовности ликвидировать российские самолеты, если они войдут в воздушное пространство стран НАТО, сообщает Bloomberg. Ранее о праве альянса сбивать истребители и дроны РФ говорил президент США Дональд Трамп, его позицию поддержал генсек НАТО Марк Рютте.

При этом CNN утверждает, что единства по этому вопросу на Западе пока нет. В Кремле обвинения в нарушении границ других стран назвали бездоказательными, а российский посол во Франции подчеркнул: если НАТО атакует российские самолеты, «будет война».

Ранее стало известно, что Польша хочет сбивать объекты над Украиной без одобрения НАТО и ЕС.