Польша хочет сбивать объекты над Украиной без одобрения НАТО и ЕС

Euractiv: Польша намерена сбивать дроны РФ над Украиной без одобрения НАТО и ЕС

Польша намерена сбивать российские дроны над Украиной без предварительного одобрения НАТО или Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает Euractiv.

По данным журналистов, Варшава готовится внести поправки в закон о размещении вооруженных сил за рубежом. Ожидается, что проект, представленный министерством обороны в июне, будет рассмотрен в ускоренном порядке.

Изначально закон позволял президенту направлять войска за рубеж по запросу правительства — в случаях вооруженного конфликта, миротворческих миссий, борьбы с терроризмом или эвакуации граждан. Однако в 2022 году за день до начала специальной военной операции России на Украине правительство партии «Право и справедливость» внесло поправки: теперь такие решения требуют согласия НАТО, ЕС и государства, на территории которого будут действовать польские военные.

Позднее комиссия по расследованию российского влияния подвергла изменения критике, отметив, что они фактически лишают Варшаву возможности самостоятельно реагировать, например, на угрозу беспилотников, запускаемых с Украины или из Белоруссии.

Как пишет Euractiv, нынешняя правящая коалиция планирует отменить эти ограничения, используя принцип «сначала стреляй, потом спрашивай», что предоставит военным больше гибкости в реагировании на угрозы.

Ранее аэропорт на севере Дании закрыли из-за «беспилотников в небе».