Трамп обвинил демократов в потенциальной приостановке работы правительства США

Трамп: если произойдет шатдаун, вина за это будет лежать на демократах

Если в США произойдет шатдаун (приостановка работы правительства. — «Газета.Ru»), то вина за это будет лежать на членах Демократической партии в конгрессе, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его слова приводит РИА Новости.

«Если шатдауну суждено случиться, да будет так. Однако винить за шатдаун следует именно их [демократов]», — сказал он.

Законопроект о финансировании федеральных агентств до 21 ноября был отклонен сенатом США. При голосовании 44 сенатора высказались за принятие документа, в то время как 48 проголосовали против.

Если палата представителей и сенат не смогут прийти к соглашению по этому вопросу, работа правительства будет приостановлена с 1 октября, когда начинается новый финансовый год. В случае шатдауна пограничные, почтовые и социальные службы продолжат работу, однако государственные служащие, включая военных, останутся без оплаты труда.

Ранее Трамп допустил приостановку работы правительства США.