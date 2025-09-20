На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп допустил приостановку работы правительства США

Трамп допустил шатдаун после решения Сената о финансировании правительства
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп допустил приостановку работы федерального правительства (шатдаун) на фоне решения американского Сената отклонить законопроект о финансировании госструктур. Его слова приводит ТАСС.

«Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что на некоторый срок страна может оказаться закрыта. Мы позаботимся о вооруженных силах, мы позаботимся о социальных выплатах», — сказал Трамп.

Сенат США не принял законопроект о финансировании федеральных ведомств до 21 ноября текущего года.

В случае, если Палата представителей и Сенат не смогут принять данный документ, работа правительства будет приостановлена 1 октября, когда начнется новый финансовый год. В случае так называемого «шатдауна» пограничные, почтовые и социальные службы продолжат функционировать, однако государственные служащие, включая военнослужащих, останутся без заработной платы.

Ранее Трамп обвинил лидера демократов в сенате в шантаже и послал его «к черту».

