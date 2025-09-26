На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России обещали симметричный ответ, если НАТО начнет сбивать самолеты

Нина Падалко/РИА Новости

Россия даст симметричный ответ, если НАТО начнут сбивать российские самолеты. Об этом заявил депутат Андрей Колесник, передает aif.ru.

«Их самолеты тоже там летают и частенько нарушают наши границы. Поэтому наш ответ будет симметричным», — подчеркнул он.

На фоне эскалации напряженности между НАТО и Россией, напомнил Колесник, Запад хочет сделать Балтийское море внутренним морем альянса.

Европейские послы на встрече в Москве заявили о готовности ликвидировать российские самолеты, если они войдут в воздушное пространство стран НАТО, сообщает Bloomberg. Ранее о праве альянса сбивать истребители и дроны РФ говорил Дональд Трамп, его позицию поддержал генсек НАТО Марк Рютте.

При этом CNN утверждает, что единства по этому вопросу на Западе пока нет. В Кремле обвинения в нарушении границ других стран назвали бездоказательными, а российский посол во Франции подчеркнул: если НАТО атакует российские самолеты, «будет война».

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее самолеты НАТО перехватили российские истребители над Балтикой.

Атаки БПЛА на Россию
