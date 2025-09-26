В России обещали симметричный ответ, если НАТО начнет сбивать самолеты

Россия даст симметричный ответ, если НАТО начнут сбивать российские самолеты. Об этом заявил депутат Андрей Колесник, передает aif.ru.

«Их самолеты тоже там летают и частенько нарушают наши границы. Поэтому наш ответ будет симметричным», — подчеркнул он.

На фоне эскалации напряженности между НАТО и Россией, напомнил Колесник, Запад хочет сделать Балтийское море внутренним морем альянса.

Европейские послы на встрече в Москве заявили о готовности ликвидировать российские самолеты, если они войдут в воздушное пространство стран НАТО, сообщает Bloomberg. Ранее о праве альянса сбивать истребители и дроны РФ говорил Дональд Трамп, его позицию поддержал генсек НАТО Марк Рютте.

При этом CNN утверждает, что единства по этому вопросу на Западе пока нет. В Кремле обвинения в нарушении границ других стран назвали бездоказательными, а российский посол во Франции подчеркнул: если НАТО атакует российские самолеты, «будет война».

Ранее самолеты НАТО перехватили российские истребители над Балтикой.