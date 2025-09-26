Ведущие политики в европейских странах являются «поджигателями войны». Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Джеффри Сакс.

Он отметил, что распространяющаяся в Европе русофобия — чрезвычайно опасное явление. По словам эксперта, он хотел бы, чтобы между РФ и Европой «была какая-то дипломатия». Однако сейчас ее «совсем нет», подчеркнул Сакс.

Профессор назвал «поджигателями войны» таких европейских лидеров, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Аналогичную характеристику он дал и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.

«Так что у них нет никого, кто занимался бы дипломатией, у них нет дипломатии», — добавил Сакс.

Как он сказал, сейчас в международных отношениях наблюдается «очень опасная» ситуация. Она является таковой из-за взаимных обвинений и подстрекательских заявлений, которые делают те или иные государства. Эксперт обратил внимание, что европейцы ничего не хотят слышать о том, что людям необходимо разговаривать друг с другом для решения конфликтов.

Ранее в Кремле напомнили о нежелании Европы и США устранять первопричины украинского конфликта.