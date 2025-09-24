Песков напомнил о нежелании Европы и США разрешить первопричины конфликта на Украине

Песков: Путин призывал разрешить первопричины на Украине, но Запад был против

Президент России Владимир Путин не раз говорил о необходимости разрешить первопричины конфликта на Украине, однако США и страны Европы ответили жестким отказом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

Представитель Кремля подчеркнул, что это необходимо для обеспечения интересов России.

Песков также выразил недоумение отказом Зеленского приехать в Москву.

В начале сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для достижения мира на Украине нужно юридически признать за Россией Крым и Новороссию. По его словам, Москва стремится урегулировать конфликт, но для этого нужно искоренить его первопричины. Украина отказывается признать потерю территорий де-юре, с ней солидарны западные союзники. При этом Запад готов де-факто смириться с потерей Украиной некоторых земель, отметил министр.

Ранее Путин заявил, что Россия будет считать законными целями любые войска на территории Украины.