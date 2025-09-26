На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В КНР ответили на призывы западных политиков надавить на РФ

МИД КНР: перекладывание ответственности на Пекин не решит украинский конфликт
Анна Раткогло/РИА Новости

Попытки переложить на КНР ответственность за урегулирование конфликта на Украине не могут способствовать его завершению. Такое заявление сделал официальный представитель китайского министерства иностранных дел Го Цзякунь, сообщает CCTV.

Дипломат прокомментировал высказывания западных политиков о том, что Пекин якобы обязан оказать давление на Москву для завершения боевых действий.

«Перекладывание ответственности на КНР не поможет разрешить украинский кризис. Его корни лежат в долго накапливавшихся региональных противоречиях в сфере европейской безопасности», — подчеркнул Го Цзякунь.

Он отметил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо создать сбалансированную и устойчивую архитектуру безопасности в Европе. При этом должны быть учтены законные интересы всех сторон.

По словам представителя МИД, китайские власти всегда придерживались объективной и беспристрастной позиции относительно конфликта между Москвой и Киевом. Дипломат добавил, что КНР активно содействует урегулированию кризиса путем переговоров, в то время как ряд других государств «не желают прекращения боевых действий, разжигают их и даже наживаются на этом».

24 сентября украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп может изменить позицию председателя КНР Си Цзиньпина по конфликту. Как сказал глава государства, сейчас Киев не видит, что Пекин хочет завершения боевых действий.

Ранее политолог оценил призыв Зеленского к Трампу надавить на РФ через КНР.

