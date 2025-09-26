Немецкая экономика продолжает страдать без запуска оставшейся нитки газопровода «Северный поток». Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание, что с момента подрыва «Северного потока» и «Северного потока — 2» прошло ровно три года. Они попросили представителя Кремля оценить ход расследования диверсии и поинтересовались, остается ли в силе предложение российского лидера Владимира Путина запустить оставшуюся нитку газопровода.

«Оставшаяся нитка есть, может быть запущена сию секунду. Возможно, наверняка, починить и взорванную нитку, хотя [она] постепенно приходит в негодность», — отметил Песков.

Как он сказал, Германия продолжает вести расследование и должна будет дать ответ на вопрос, кто стоял за взрывами. При этом пресс-секретарь выразил уверенность, что подрыв был бы невозможен без ведома украинских властей и бывшего президента США Джо Байдена.

«Продолжает ли страдать германская экономика от того, что эта нитка не работает — ответ очевиден для всех: да, продолжает страдать», — добавил представитель Кремля.

В начале сентября помощник президента РФ Николай Патрушев раскритиковал версию немецких следователей о том, что за подрывами «Северного потока» и «Северного потока — 2» стоят украинские диверсанты-любители.

По данным газеты Die Zeit, в Германии в организации взрывов подозревают семерых граждан Украины. Среди них — четыре водолаза, подрывник, шкипер и один человек, чья роль неясна. В их отношении уже выдали ордер на арест.

Ранее в Италии арестовали украинца по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков».