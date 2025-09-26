В Кремле сообщили о продолжении торгово-экономического сотрудничества с Турцией

Песков: Турция сама принимает решения, в каких областях сотрудничать с РФ

Газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» продолжают работать на полную мощность. Об этом во время регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа, который выразил уверенность, что Турция скоро перестанет закупать российскую нефть. Представители СМИ поинтересовались, как сейчас обстоят дела с поставками энергоносителей из РФ в Турцию.

«Турецкий поток» работает на полную мощность. «Голубой поток» работает на полную мощность. Мы продолжаем наше торгово-экономическое сотрудничество с Турецкой Республикой», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что Турция является суверенным государством и вправе сама принимать решения о том, в каких областях сотрудничать с РФ.

«Если какие-то виды торговли какими-то товарами представляются турецкой стороне выгодными, турецкая сторона будет продолжать это делать», — добавил пресс-секретарь.

25 сентября в Белом доме состоялись переговоры президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе встречи американский лидер заявил, что Вашингтон настаивает на прекращении закупок Анкарой российской нефти. При этом он добавил, что у них с Эрдоганом «отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле».

Ранее Трамп призвал европейские страны отказаться от нефти из РФ.