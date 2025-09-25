Трамп потребовал от Турции прекратить закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти, передает ТАСС.

По словам американского лидера, президент Турции — жесткий политик. При этом он подчеркнул, что у них «отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле».

«Я думаю, сегодня мы поговорим и о том, и о другом. Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать нефть у России», — сказал глава Белого дома.

23 сентября Трамп на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что рассчитывает, что Венгрия откажется от закупки российской нефти. Президент США пообещал лично обсудить это с Виктором Орбаном и выразил надежду, что венгерский премьер-министр согласится на его требование.

До этого американский лидер во время выступления в поместье Маунт-Вернон в Виргинии вновь призвал европейские страны прекратить закупки нефти у России. По его словам, подобная практика не должна продолжаться и вскоре прекратится.

Ранее эксперт сравнил с игрой в горячую картошку разногласия США и ЕС по санкциям.