На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп потребовал от Турции прекратить закупки российской нефти

Трамп заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти

Президент США Дональд Трамп на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти, передает ТАСС.

По словам американского лидера, президент Турции — жесткий политик. При этом он подчеркнул, что у них «отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле».

«Я думаю, сегодня мы поговорим и о том, и о другом. Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать нефть у России», — сказал глава Белого дома.

23 сентября Трамп на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что рассчитывает, что Венгрия откажется от закупки российской нефти. Президент США пообещал лично обсудить это с Виктором Орбаном и выразил надежду, что венгерский премьер-министр согласится на его требование.

До этого американский лидер во время выступления в поместье Маунт-Вернон в Виргинии вновь призвал европейские страны прекратить закупки нефти у России. По его словам, подобная практика не должна продолжаться и вскоре прекратится.

Ранее эксперт сравнил с игрой в горячую картошку разногласия США и ЕС по санкциям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами