В конституции Словакии закрепили положение о двух полах — мужском и женском

Парламент Словакии закрепил в конституции страны положение о двух полах
Depositphotos

Парламент Словакии закрепил в конституции страны положение о двух полах — мужском и женском. Об этом сообщил телеканал Markiza.

Большинство представителей оппозиционных партий не участвовали в голосовании. Поправки в конституцию были приняты при поддержке минимального числа парламентариев — 90 из 150 депутатов.

В январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в стране планируют закрепить в конституции положение о признании только двух полов — мужского и женского. Он напомнил, что с такой же инициативой выступил президент США Дональд Трамп. По словам премьера Словакии, данное решение является «возвращением к здравому разуму».

До этого глава Белого дома запретил правительственным учреждениям вывешивать флаги ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и BLM.

Ранее Трамп подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности в федеральном правительстве.

