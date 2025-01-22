Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп запретил правительственным учреждениям вывешивать флаги ЛГБТ и BLM

WFB: Трамп запретил вывешивать флаги ЛГБТ и BLM на правительственных зданиях
close
Joshua Roberts/Reuters

Новый президент США Дональд Трамп запретил вывешивать флаги ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и движения Black Lives Matter (BLM) на правительственных зданиях по всему миру. Об этом сообщает портал Washington Free Beacon со ссылкой на приказ Госдепартамента.

«Начиная с этого момента, только флаг Соединенных Штатов Америки может быть вывешен или выставлен на американских объектах, как внутри страны, так и за рубежом, а также представлен в правительственном контенте США», — говорится в документе.

В действующем приказе также говорится, что флаг США объединил всех граждан под «универсальными принципами справедливости, свободы и демократии» и население страны разделяет данные взгляды. Отмечается, что в случае нарушения принятой меры отдельные люди или организации могут подвергнуться дисциплинарному взысканию или расторжению контракта.

Единственными негосударственными флагами, которые могут быть размещены, являются эмблема военнопленного/пропавшего без вести (POW/MIA) и флаг неправомерно задержанных.

22 января также сообщалось, что Трамп подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности в правительстве. В документе говорится, что администрация бывшего президента Джо Байдена «навязала незаконные и безнравственные программы дискриминации».

Ранее Пушков раскрыл, как Трамп ломает идеологический разлом между США и Россией.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами