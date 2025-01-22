Трамп запретил правительственным учреждениям вывешивать флаги ЛГБТ и BLM

Новый президент США Дональд Трамп запретил вывешивать флаги ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и движения Black Lives Matter (BLM) на правительственных зданиях по всему миру. Об этом сообщает портал Washington Free Beacon со ссылкой на приказ Госдепартамента.

«Начиная с этого момента, только флаг Соединенных Штатов Америки может быть вывешен или выставлен на американских объектах, как внутри страны, так и за рубежом, а также представлен в правительственном контенте США», — говорится в документе.

В действующем приказе также говорится, что флаг США объединил всех граждан под «универсальными принципами справедливости, свободы и демократии» и население страны разделяет данные взгляды. Отмечается, что в случае нарушения принятой меры отдельные люди или организации могут подвергнуться дисциплинарному взысканию или расторжению контракта.

Единственными негосударственными флагами, которые могут быть размещены, являются эмблема военнопленного/пропавшего без вести (POW/MIA) и флаг неправомерно задержанных.

22 января также сообщалось, что Трамп подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности в правительстве. В документе говорится, что администрация бывшего президента Джо Байдена «навязала незаконные и безнравственные программы дискриминации».

Ранее Пушков раскрыл, как Трамп ломает идеологический разлом между США и Россией.