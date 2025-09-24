Эрдоган сообщил Макрону о намерении продвигать стамбульские переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил французскому коллеге Эманнюэлю Макрону о намерении Анкары продвигать стамбульские переговоры по урегулированию украинского кризиса с ориентацией на их результативность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«Президент Турции отметил, что Турция прилагает максимальные усилия для обеспечения справедливого и прочного мира между Россией и Украиной и хочет продвигать переговоры в Стамбуле с ориентацией на результат», — говорится в сообщении.

Турецкий лидер заявил о важности диалога с Францией. По его словам, Анкара настроена на продолжение сотрудничества в сфере торговли, энергетики и оборонной промышленности. Кроме того, Эрдоган заявил о желании Турции «оживить и развивать» отношения с Евросоюзом.

Переговоры глав Турции и Франции прошли в Турецком доме в Нью-Йорке. Оба политика прибыли в США для посещения 80-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). В рамках рабочего визита Эрдоган провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которой призвал всемирную организацию активизировать меры по содействию завершению украинского конфликта.

Ранее Эрдоган встретится с Зеленским в Нью-Йорке.