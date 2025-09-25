На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Самолеты НАТО перехватили российские истребители над Балтикой

НАТО подняла истребители для «перехвата» российских самолетов у границы Латвии
close
Ruptly

Венгерские истребители JAS 39 Gripen, задействованные в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, совершили экстренный вылет для перехвата группы из пяти российских военных самолетов, приблизившихся к границам Латвии. Об этом сообщает портал «Военное обозрение».

Над Балтийским морем, вблизи латвийского побережья, были обнаружены пять неопознанных самолетов. Западные источники сообщают, что пока неясно, соблюдали ли они международные правила полетов. Венгерские истребители, дислоцированные на авиабазе Шяуляй в Литве, оперативно идентифицировали цели и осуществляли сопровождение до тех пор, пока российские самолеты не покинули зону ответственности НАТО.

Отмечается, что венгерские пилоты захватили российские самолеты в прицел, что является довольно серьезным событием.

Это уже второй подобный случай за неделю. 23 сентября эти же самолеты выполняли перехват возле литовских границ. После визуальной идентификации российские самолеты изменили курс, и миссия была завершена без каких-либо происшествий.

Ранее европейские дипломаты в частном порядке заявили России, что готовы сбивать ее самолеты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами