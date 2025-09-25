Самолеты НАТО перехватили российские истребители над Балтикой

Венгерские истребители JAS 39 Gripen, задействованные в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, совершили экстренный вылет для перехвата группы из пяти российских военных самолетов, приблизившихся к границам Латвии. Об этом сообщает портал «Военное обозрение».

Над Балтийским морем, вблизи латвийского побережья, были обнаружены пять неопознанных самолетов. Западные источники сообщают, что пока неясно, соблюдали ли они международные правила полетов. Венгерские истребители, дислоцированные на авиабазе Шяуляй в Литве, оперативно идентифицировали цели и осуществляли сопровождение до тех пор, пока российские самолеты не покинули зону ответственности НАТО.

Отмечается, что венгерские пилоты захватили российские самолеты в прицел, что является довольно серьезным событием.

Это уже второй подобный случай за неделю. 23 сентября эти же самолеты выполняли перехват возле литовских границ. После визуальной идентификации российские самолеты изменили курс, и миссия была завершена без каких-либо происшествий.

Ранее европейские дипломаты в частном порядке заявили России, что готовы сбивать ее самолеты.