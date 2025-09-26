На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Трамп разозлится, если Украина будет успешно бить по НПЗ России

Reuters: если атаки ВСУ на НПЗ России будут слишком успешными, Трамп разозлится
true
true
true
close
Reuters

Президент США Дональд Трамп разозлится, если удары Украины по российскому энергетическому сектору окажутся «слишком успешными». Об этом пишет агентство Reuters.

«Неоднократные удары Украины по российской энергетической инфраструктуре нанесли серьёзный удар по жизненно важному экспорту топлива из Москвы на фоне ужесточения западных санкций. Но если эти атаки окажутся слишком успешными, они рискуют вызвать гнев президента США Дональда Трампа», — говорится в сообщении издания.

Киев в последнее время начал проводить серии атак с использованием беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и экспортные терминалы. Это нанесло серьезный ущерб разросшейся российской нефтегазовой отрасли, на которую приходится четверть ВВП страны, пишет Reuters.

26 сентября на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), расположенном в Краснодарском крае, произошел пожар из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ.

18 сентября ВСУ атаковали дронами нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, на нем начался пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

В последние месяцы украинские военные стали активнее бить по российским НПЗ, на фоне атак появились сообщения о дефиците топлива. Президент Украины Владимир Зеленский называл атаки на энергетическую инфраструктуру России лучшими санкциями и обещал Москве проблемы с топливом ближайшей зимой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с ударами по российским НПЗ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами