СМИ: Трамп разозлится, если Украина будет успешно бить по НПЗ России

Reuters: если атаки ВСУ на НПЗ России будут слишком успешными, Трамп разозлится

Президент США Дональд Трамп разозлится, если удары Украины по российскому энергетическому сектору окажутся «слишком успешными». Об этом пишет агентство Reuters.

«Неоднократные удары Украины по российской энергетической инфраструктуре нанесли серьёзный удар по жизненно важному экспорту топлива из Москвы на фоне ужесточения западных санкций. Но если эти атаки окажутся слишком успешными, они рискуют вызвать гнев президента США Дональда Трампа», — говорится в сообщении издания.

Киев в последнее время начал проводить серии атак с использованием беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и экспортные терминалы. Это нанесло серьезный ущерб разросшейся российской нефтегазовой отрасли, на которую приходится четверть ВВП страны, пишет Reuters.

26 сентября на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), расположенном в Краснодарском крае, произошел пожар из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ.

18 сентября ВСУ атаковали дронами нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, на нем начался пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

В последние месяцы украинские военные стали активнее бить по российским НПЗ, на фоне атак появились сообщения о дефиците топлива. Президент Украины Владимир Зеленский называл атаки на энергетическую инфраструктуру России лучшими санкциями и обещал Москве проблемы с топливом ближайшей зимой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с ударами по российским НПЗ.