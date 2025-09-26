Нефтеперерабатывающий завод на Кубани загорелся из-за падения обломков БПЛА

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), расположенном в Краснодарском крае, произошел пожар из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Обломки беспилотника упали на одну из установок», — сказано в сообщении.

В оперштабе заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Там уточнили, что общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Его уже потушили.

«На месте работают оперативные и специальные службы», — добавили в оперштабе.

18 сентября ВСУ атаковали дронами нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, на нем начался пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

В последние месяцы украинские военные стали активнее бить по российским НПЗ, на фоне атак появились сообщения о дефиците топлива. Президент Украины Владимир Зеленский называл атаки на энергетическую инфраструктуру России лучшими санкциями и обещал Москве проблемы с топливом ближайшей зимой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с ударами по российским НПЗ.