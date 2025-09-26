На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Журналисты засняли ссору Трампа с женой после ГА ООН

Daily Mail: журналисты засняли ссору Трампа с женой в президентском вертолете
true
true
true
close
Jose Luis Magana/AP

Журналисты засняли предполагаемую ссору президента США Дональда Трампа с женой в президентском вертолете Marine One после Генассамблеи ООН. Об этом пишет газета Daily Mail.

«Дональда и Меланию Трамп застали за неловким разговором на борту Marine One: президент грозил пальцем своей жене, а первая леди качала головой», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, видео было снято в среду вечером, когда пара возвращалась с Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

С президентом США Дональдом Трампом во время визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке произошли «три очень зловещих события»: эскалатор, на котором он поднимался с супругой Меланией, неожиданно остановился; телесуфлер не заработал, а звук во время его выступления на Генассамблее пропал. Трамп потребовал расследовать инциденты, назвав их тройным саботажем. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что мог погибнуть во время ГА ООН в Нью-Йорке.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами