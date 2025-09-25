«Мы с Меланией едва не упали лицом вниз»: с Трампом в ООН произошли «три очень зловещих события»

Президент Дональд Трамп и Мелания Трамп после возвращения с Генассамблеи ООН, Вашингтон, 23 сентября 2025 года

Трамп заявил, что чуть не погиб во время участия в ГА ООН в Нью-Йорке

С президентом США Дональдом Трампом во время визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке произошли «три очень зловещих события»: эскалатор, на котором он поднимался с супругой Меланией, неожиданно остановился; телесуфлер не заработал, а звук во время его выступления на Генассамблее пропал. Трамп потребовал расследовать инциденты, назвав их тройным саботажем.

Президент США Дональд Трамп потребовал «немедленно расследовать тройной саботаж» во время его визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Вчера в Организации Объединенных Наций произошло НАСТОЯЩЕЕ ПОЗОРНОЕ СОБЫТИЕ — не одно, не два, а три очень зловещих события!» — написал американский лидер.

Под «зловещими событиями» Трамп имел в виду аварийную остановку эскалатора, неработающий телесуфлер и пропавший во время его выступления звук в зале Генассамблеи ООН.

«Во-первых, эскалатор, ведущий на главный этаж, резко остановился. Он остановился на месте. Удивительно, что Мелания и я не упали лицом вниз на острые края этих стальных ступеней. Только благодаря тому, что мы крепко держались за поручни, это не закончилось катастрофой», — написал он.

По словам Трампа, «это был явный саботаж». Кроме того, американский лидер сообщил об очевидцах, которые якобы слышали, что некие сотрудники ООН «шутили о том, чтобы выключить эскалатор».

«Люди, которые это сделали, должны быть арестованы!» — продолжил он в своем обращении в Truth Social.

После он обратил внимание на неработающий в течение первых 15 минут его выступления телесуфлер.

«И в-третьих, после выступления мне сказали, что звук в зале, где проходило выступление, был полностью отключен, и что мировые лидеры, если они не использовали наушники переводчиков, ничего не слышали», — написал он.

Трамп добавил, что ему об этом сообщила его супруга Мелания, которая сидела в первом ряду, но «не расслышала ни слова».

«Это не было совпадением, это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно», — заявил 47-й президент США, добавив, что направит письмо о событиях на Генассамблее ООН генсеку Антониу Гутерришу.

Был ли саботаж?

В штаб-квартире ООН обвинения Трампа в саботаже отвергли. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик в своем заявлении пояснил, что видеооператор из пресс-пула президента США, двигавшийся по эскалатору задним ходом и снимая Трампа и Меланию, активировал встроенный предохранитель.

«Механизм безопасности предназначен для предотвращения случайного застревания людей или предметов в механизме или их втягивания в него. Видеооператор, возможно, непреднамеренно активировал описанную выше функцию», — написал Дюжаррик в соцсети X.

Однако эта версия не удовлетворила пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, которая пообещала докопаться до сути инцидента.

«Если кто-то в ООН намеренно остановил эскалатор, когда президент и первая леди поднимались по нему, его нужно немедленно уволить и провести расследование», — написала она в посте в X.

В эфире Fox News Левитт заявила, что служба безопасности президента расследует этот инцидент.

«Я знаю, что у нас есть люди, в том числе из Секретной службы США, которые занимаются расследованием этого инцидента, чтобы докопаться до истины», — сказала она.

С кем еще произошли курьезы на ГА ООН

Трамп был не единственным главой государства, попавшим в неловкую ситуацию при проведении Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В соцсетях появились кадры, на которых президенту Франции Эммануэлю Макрону и его окружению пришлось идти пешком из-за того, что машину французской делегации остановили для проезда кортежа Трампа.

Французский лидер вышел из машины, чтобы поговорить с полицейским, но тот не разрешил ему ехать дальше, после чего Макрон позвонил президенту США по мобильному телефону.

«Угадай что? Я жду на улице, потому что все перекрыли из-за тебя», — сказал Макрон.

Однако делегацию не пропустили и после этого, и Макрону пришлось идти до штаб-квартиры ООН пешком.

Вскоре схожая ситуация произошла с автомобилем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкой делегации пришлось ждать за металлическими ограждениями. Телеканал Halk TV сообщает, что после этого турецкий президент застрял в пробке на улицах Нью-Йорка.