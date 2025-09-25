На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что мог погибнуть во время ГА ООН в Нью-Йорке

Shannon Stapleton/Reuters

Президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что мог погибнуть вместе с женой Меланией Трамп во время Генассамблеи (ГА) ООН на вставшем эскалаторе.

«Удивительно, что мы с Меланией не упали лицом на острые металлические ступени эскалатора — только благодаря тому, что крепко держались за поручни», — поделился американский лидер, комментируя внезапно вставший эскалатор в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Трамп также назвал тройным саботажем отключение эскалатора, неполадки в работе телесуфлера и аудиосистемы в зале во время его визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Президент США заявил, что все записи с камер видеонаблюдения у эскалатора должны быть сохранены, особенно записи с кнопкой аварийной остановки — в этом задействована Секретная служба Соединенных Штатов.

Он призвал арестовать людей, которые ответственны за это.

Ранее в ООН назвали возможную причину остановки эскалатора с Трампом.

