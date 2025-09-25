Трамп эмоционально высказался о встрече с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом прошла «превосходно». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналистов из пула Белого дома.

По их информации, покинув западное крыло своей администрации, Трамп сказал представителям СМИ, что его очные контакты с Эрдоганом прошли «превосходно». Встреча лидеров двух стран продолжалась немногим более двух часов.

В ходе встречи в Белом доме американский лидер назвал своего турецкого коллегу «жестким» и «крайне самоуверенным». Трамп подчеркнул, что, несмотря на тот факт, что ему не нравились подобные люди, Эрдоган вызывает у него симпатию.

Кроме того, в ходе встречи Трамп рассказал, что снял санкции с Сирии по просьбе Эрдогана, а также властей Саудовской Аравии и Катара, чтобы «дать стране шанс вздохнуть».

Также американский лидер заявил о своей готовности «немедленно» отменить санкции против Турции. По словам Трампа, это может произойти очень скоро, если переговоры с его турецким коллегой в Белом доме пройдут успешно.

Ранее Кремль оценил решение Трампа снять санкции с Сирии.