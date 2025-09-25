Трамп рассказал, что намерен обсудить с президентом Турции

Президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме, что обсудит в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом продажу Анкаре истребителей F-35 и иных американских вооружений. Его слова приводит ТАСС.

«Они хотят купить F-16, F-35 и другие вещи. И мы будем говорить об этом», — уточнил американский лидер.

Кроме того, стороны планируют обсудить приобретение Турцией зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

В июле Эрдоган заявил, что не исключает реализации поставок американских истребителей F-35 в течение президентского срока Дональда Трампа.

Турция была исключена из программы создания F-35 в 2019 году после приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Ранее республика принимала участие в производстве комплектующих, элементов фюзеляжа и некоторых систем для этих истребителей. В США неоднократно заявляли, что возвращение Турции в программу F-35 возможно только в случае отказа от использования С-400.

Ранее Трамп ушел от ответа на вопрос о поставках Patriot Украине.