На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал, что намерен обсудить с президентом Турции

Трамп обсудит c Эрдоганом продажу Анкаре истребителей F-35 и других вооружений
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме, что обсудит в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом продажу Анкаре истребителей F-35 и иных американских вооружений. Его слова приводит ТАСС.

«Они хотят купить F-16, F-35 и другие вещи. И мы будем говорить об этом», — уточнил американский лидер.

Кроме того, стороны планируют обсудить приобретение Турцией зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

В июле Эрдоган заявил, что не исключает реализации поставок американских истребителей F-35 в течение президентского срока Дональда Трампа.

Турция была исключена из программы создания F-35 в 2019 году после приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Ранее республика принимала участие в производстве комплектующих, элементов фюзеляжа и некоторых систем для этих истребителей. В США неоднократно заявляли, что возвращение Турции в программу F-35 возможно только в случае отказа от использования С-400.

Ранее Трамп ушел от ответа на вопрос о поставках Patriot Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами