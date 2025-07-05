Эрдоган допустил поставки истребителей F-35 в Турцию в течение срока Трампа

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не исключает реализации поставок американских истребителей F-35 в течение президентского срока Дональда Трампа. Его слова приводит агентство Anadolu.

«F-35 нужны нам для собственной безопасности. <…> Я считаю, что господин Трамп останется верным договоренностям, которые мы заключили. Думаю, что постепенная поставка F-35 в Турцию состоится в течение его президентского срока», — сказал Эрдоган.

В ноябре 2024 года глава минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара повторно направила США запрос на получение не поставленных ей истребителей F-35, поскольку мнение Вашингтона по этому вопросу изменилось.

В апреле 2021 года в Пентагоне сообщили, что США исключили Турцию из программы производства самолета F-35 за покупку российских ЗРК С-400. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страну не волнует отказ Соединенных Штатов продавать Анкаре истребители F-35 и реакция Вашингтона на закупку оборонных систем.

Ранее Лавров объяснил, в каком случае Турция сможет продать С-400 ради самолетов F-35.