Трамп ушел от ответа на вопрос о поставках Patriot Украине

Трамп не стал отвечать на вопрос о поставках Украине 17 ЗРК Patriot
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос, намерен ли еще Вашингтон поставить Украине 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot. Его слова передает РИА Новости.

14 июля Трамп во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил, что США готовят к отправке в Европу комплексы Patriot, большая часть из которых потом окажется на Украине. По словам Трампа, американская сторона будет готова в дальнейшем передать союзникам новые системы ЗРК взамен тех, которые передадут Киеву.

Во время общения с журналистами пресс-пула в Белом доме перед вылетом в Великобританию ему задали соответствующий вопрос, тогда он спросил у задавшей его журналистки, откуда она. Девушка ответила, что она с Украины.

«Я люблю Украину. Я люблю народ Украины <...> Это война, которая никогда не должна была произойти. Страна находится в очень серьезной беде, но я собираюсь положить этому конец», — сказал политик, ничего не сказав о поставках.

Ранее США начали массово производить ракеты для Patriot для «действий в будущем».

