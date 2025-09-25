Путин рассказал, как Россия выполняет обязательства по атомным технологиям

Россия строго выполняет все обязательства перед партнерами по атомным технологиям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Глобальном атомном форуме на ВДНХ, передает сайт Кремля.

«Мы строго выполняем взятые на себя контрактные обязательства [по атомным технологиям]. Я хочу это подчеркнуть — строго все выполняем вне зависимости от какой бы то ни было политической конъюнктуры», — сказал глава государства.

Путин добавил, что Россия отвергает технологический колониализм.

Также в ходе форума президент России заявил, что страна уже создает дата-центры на своих АЭС. Глава государства отметил, что колоссальные массивы данных требуют значительные энергетические ресурсы. По его словам, за текущие десятилетие потребление электроэнергии дата-центрами может вырасти более чем втрое.

С 25 по 28 сентября проходит международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»). В этом году мероприятие, посвященное атомной и смежным с ней отраслям, приурочено к 80-летию российской атомной отрасли.

Ранее Путин анонсировал серийное производство плавучих АЭС.