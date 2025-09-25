На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о создании дата-центров на российских АЭС

Путин: Россия уже создает дата-центры на своих АЭС
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия уже создает дата-центры на своих атомных электростанциях (АЭС). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Глобальном атомном форуме на ВДНХ, передает сайт Кремля.

Глава государства отметил, что колоссальные массивы данных требуют значительные энергетические ресурсы. По его словам, за текущие десятилетие потребление электроэнергии дата-центрами может вырасти более чем втрое.

«Отмечу в этой связи, что Россия уже создает такие модульные системы обработки данных на своих атомных электростанциях, поскольку атомные станции лучше всего обеспечивают равномерное постоянное энергоснабжение», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что сегодня только Россия обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики.

С 25 по 28 сентября проходит международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»). В этом году мероприятие, посвященное атомной и смежным с ней отраслям, приурочено к 80-летию российской атомной отрасли.

В Глобальном атомном форуме, проходящем в рамках «Мировой атомной недели», примут участие Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министры Армении и Эфиопии Никол Пашинян и Абий Ахмед, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн. Также на мероприятии будет присутствовать генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и представители ряда государств.

Ранее Путин назвал число занятых в атомной отрасли России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами