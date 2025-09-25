Путин заявил о создании дата-центров на российских АЭС

Путин: Россия уже создает дата-центры на своих АЭС

Россия уже создает дата-центры на своих атомных электростанциях (АЭС). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Глобальном атомном форуме на ВДНХ, передает сайт Кремля.

Глава государства отметил, что колоссальные массивы данных требуют значительные энергетические ресурсы. По его словам, за текущие десятилетие потребление электроэнергии дата-центрами может вырасти более чем втрое.

«Отмечу в этой связи, что Россия уже создает такие модульные системы обработки данных на своих атомных электростанциях, поскольку атомные станции лучше всего обеспечивают равномерное постоянное энергоснабжение», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что сегодня только Россия обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики.

С 25 по 28 сентября проходит международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»). В этом году мероприятие, посвященное атомной и смежным с ней отраслям, приурочено к 80-летию российской атомной отрасли.

В Глобальном атомном форуме, проходящем в рамках «Мировой атомной недели», примут участие Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министры Армении и Эфиопии Никол Пашинян и Абий Ахмед, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн. Также на мероприятии будет присутствовать генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и представители ряда государств.

