Депутат Колесник: у Киева нет оружия, чтобы выполнить угрозы Зеленского

У Украины нет вооружения, чтобы воплотить в жизнт угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес России. Об этом aif.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Своего у них практически ничего нет. Они и дроны то по гаражам собирают», — подчеркнул он.

По словам Колесника, пока Зеленский предлагает России узнать, где находятся бомбоубежища, украинские чиновники «уже там сидят».

До этого Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп обещал подумать над предоставлением Киеву вооружений, которые «заставят» главу России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

«Если Россия не прекратит войну, чиновники, работающие в Кремле, должны убедиться, что знают, где находится ближайшее бомбоубежище», — пригрозил в ответ украинский лидер.

Зеленский добавил, что Трамп поддерживает удары Украины по российской энергетике и военным заводам.

Ранее постпред США при ООН заявил, что Трамп «не шутит» с Россией.