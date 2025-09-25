Минобороны Дании не нашло связи РФ с дронами у аэропортов

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны Дании: доказательств связи России с инцидентами с беспилотниками нет
Shutterstock

У датских властей нет доказательств того, что Россия причастна к появлению беспилотников рядом с аэропортами королевства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу Минобороны Дании Троэльса Лунд Поульсена.

«У нас нет доказательств, чтобы утверждать связь с Россией», — сказал министр.

Он добавил, что в настоящее время Дания не видит для себя прямой военной угрозы в случившемся.

23 сентября власти Дании приостанавливали работу аэропорта Копенгагена, сославшись на обнаружение нескольких беспилотных летательных аппаратов вблизи воздушной гавани. По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» дронов.

В ночь на 25 сентября дроны были замечены не только в районе аэропорта города Ольборг на севере Дании, но и около трех других воздушных гаваней на территории королевства.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о дронах в Норвегии и Дании.

