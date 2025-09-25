Народ Молдавии не собирается воевать и не видит в России врага, вопреки ожиданиям Европейского союза (ЕС) и президента республики Майи Санду. Об этом РИА Новости заявила депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер.

«Россия — это друг, Россия — это партнер, Россия — это братский народ. И даже если они пытаются искусственно из России сделать то, чего нет, наши люди в это не верят. Нас связывают традиции, нас связывает общее прошлое и однозначно общее будущее», — сказала она.

23 сентября стало известно о решении молдавского ЦИК отказать в аккредитации 16 российским краткосрочным наблюдателям, которые были включены в состав миссии Бюро по демократическими институтам и правам человека (БДИПЧ). После этого посла Молдавии в Москве Лилиану Дария вызвали в российский МИД.

Выборы в Молдавии состоятся 28 сентября. На фоне предвыборной кампании в республике усилилась антироссийская риторика. Так, президент Молдавии Майя Санду заявляла, что Россия якобы хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу.

Ранее в Кремле отреагировали на обвинения в адрес России со стороны Санду.