В Кремле отреагировали на обвинения в адрес России со стороны Санду

Песков: Кишинев не дает многим гражданам Молдавии выразить мнение на выборах
Panoramic/Global Look Press

Кишинев мешает многим гражданам Молдавии выразить недовольство действующей властью путем голосования. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Молдавии Майи Санду о якобы вмешательстве России в парламентские выборы в стране.

«Здесь речь не о попытках РФ оказать влияние. Речь идет о недовольстве огромной части населения Молдавии в связи с тем, что им не дают использовать их голоса на выборах», — считает пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, в Молдавии есть как сторонники прозападного курса Санду, так и сторонники выстраивания дружеских отношений с Россией, и даже приверженцы сбалансированной политики, но только первые могут спокойно проголосовать на выборах, не опасаясь давления со стороны Кишинева.

Представитель Кремля также напомнил, что сторонники дружбы с РФ подвергаются давлению со стороны силовиков, а в их домах проводятся обыски.

28 сентября в Молдавии пройдут парламентские выборы. На фоне предвыборной кампании в республике усилилась антироссийская риторика. Так, Санду заявляла, что РФ якобы хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу.

Ранее в Молдавии оценили возможность присоединения к Румынии.

