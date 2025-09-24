Мишустин оценил рост ВВП РФ

Мишустин: ВВП РФ растет лучше, чем в ряде стран, отказавшихся от связей с ней

ВВП РФ растет лучше, чем в ряде стран, которые отказались от сотрудничества с Россией. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, в текущем году ВВП России увеличился на 1,1%.

«Это заметно лучше, чем у ряда государств, все еще настаивающих на усилении санкций против России, тех, кто отказался от взаимовыгодных проектов с нашим бизнесом, страной в целом, и продолжает придерживаться негативной риторики», — сказал Мишустин.

15 сентября президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства по экономическим вопросам. В ходе встречи премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что инфляция в России постепенно замедляется. По его словам, добиться этого позволили расширение российских мощностей, а также целый ряд решений, которые были приняты правительством и Банком России для сдерживания цен.

В августе министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что, по оценкам Минэкономразвития, рост ВВП страны в 2025 году составит не менее 1,5%.

Ранее Путин заявил, что экономике России нужно пройти по «острому лезвию».