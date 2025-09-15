Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Совещание с членами правительства состоялось в очном формате в рамках работы над формированием бюджета.

В ходе встречи премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что инфляция в России постепенно замедляется. По его словам, добиться этого позволили расширение российских мощностей, а также целый ряд решений, которые были приняты правительством и Банком России для сдерживания цен.

В конце августа министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что, по оценкам Минэкономразвития, рост ВВП страны в текущем году составит не менее 1,5%.

В Минэкономразвития, в свою очередь, отметили, что уточненные показатели макропрогноза пока не готовы и будут представлены позже. По предварительным расчетам ведомства, за январь–июнь 2025 года ВВП РФ вырос на 1,2% в годовом выражении. Ранее министерство в базовом сценарии прогнозировало рост экономики на 2,5% в 2025 году и на 2,4% в 2026 году. Уточненный прогноз планируется представить в начале сентября.

Ранее в Центробанке заявили об ожиданиях резкого замедления экономики.