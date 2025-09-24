Лукашенко посетит Россию и встретится с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию, где встретится с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом пресс-служба белорусского лидера сообщает в своем Telegram-канале «Пул Первого».

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

В ходе встречи с Путиным лидер республики намерен обсудить двусторонние отношения, международную и региональную повестку.

Кроме того, Лукашенко планирует принять участие в Глобальном атомном форуме.

15 сентября белорусский лидер пожаловался на то, что недружественная политика Запада по отношению к Российской Федерации и Республике Белоруссия не меняется, а перерастает в откровенно агрессивную форму.

Политик напомнил, что прошло уже 80 лет с окончания Второй мировой войны, но на Западе до сих пор считают Россию и Белоруссию и их братский союз угрозой.

