Лукашенко раскрыл список «косяков» правительства Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил «косяки правительства» премьер-министру республики Александру Турчину. Его высказывание приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Перед разговором с вами запросил информацию о косяках правительства. ВВП 101,6 процента, но проседают главные отрасли. И меня что удивляет — я вам поручил заняться непосредственно промышленностью», — заявил он.

Белорусский лидер отметил, что в стране наблюдается небольшое отставание по сельскому хозяйству и промышленности. Он призвал премьер-министра организовывать работу, напрягать людей и заниматься продажами.

До этого Лукашенко в ходе встречи с главой Гродненской области Юрием Караевым предложил решить проблему картофеля по-военному, сохранив его в надлежащем виде.

Чиновник рассказал, что в текущем году урожай картофеля в Гродненской области оказался «меньше, чем во все годы». На этом фоне Лукашенко поручил более обстоятельно подойти к решению данного вопроса.

