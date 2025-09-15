Лукашенко пожаловался на политику Запада в отношении России и Белоруссии

Недружественная политика Запада по отношению к Российской Федерации и Республике Белоруссия не меняется, а перерастает в откровенно агрессивную форму. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналу «Разведчик».

Политик напомнил, что прошло уже 80 лет с окончания Второй мировой войны, но на Западе до сих пор считают Россию и Белоруссию и их братский союз угрозой. По словам Лукашенко, под этим предлогом страны НАТО спешно вооружает Европу, а Польша, Латвия, Литва и Эстония в угоду своим «хозяевам» выдумывают якобы защитные меры.

Одной из этих мер политик назвал выход из Оттавской конвенции и минирование границы с Белоруссией. Все это не что иное, как очередная попытка надавить на республику, недружественная политика Запада перерастает в откровенно агрессивную, высказал мнение Лукашенко.

В настоящее время на территории Белоруссии проходят российско-белорусские военные учения «Запад-2025».

8 августа Лукашенко заявил, что маневры решено было перенести от западной границы Белоруссии вглубь страны, чтобы избежать обвинений Запада в подготовке захвата Прибалтики и Польши. По его словам, если возникнут непредвиденные обстоятельства, то задействованные в учениях войска быстро вернутся к западной границе страны.

