В Кремле предупредили об отложенном эффекте пошлин Трампа

Песков: решения США по пошлинам аукнутся мировой экономике через несколько лет
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Решения по пошлинам, которые принимаются в США, аукнутся мировой экономике через несколько лет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радио РБК.

«Все решения, которые принимаются в экономике, решения по пошлинам, которые принимаются в Соединенных Штатах, они аукнутся мировой экономике через несколько лет», — сказал представитель Кремля, отметив, что в этом случае срабатывает отложенный эффект.

23 сентября президент США Дональд Трамп, выступая на заседании Генассамблеи ООН, пригрозил России «серьезными пошлинами» в случае, если она не согласится на завершение украинского конфликта.

Глава Белого дома не в первый раз угрожает РФ пошлинами. В частности, в июле в ходе переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте, он также обещал ввести жесткие вторичные пошлины в 100% против России, если за 50 дней не удастся достичь урегулирования конфликта на Украине.

Также американский лидер пригрозил пошлинами странам, покупающим российскую нефть. Например, 27 августа начали действовать 50%-ные пошлины, введенные администрацией Трампа, в отношении Индии за отказ прекратить закупки российской нефти.

Ранее финансист заявил, что пошлины Трампа могут привести к мировому кризису.

