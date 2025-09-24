На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков связал изменение позиции Трампа по Украине с его встречей с Зеленским

Alexander Drago/Reuters

Последние заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся конфликта Москвы и Киева, были сделаны под влиянием видения украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, считают ли в Кремле, что американский лидер проводит неконструктивный курс в отношении урегулирования вооруженного конфликта.

«Каких-то заявлений на этот счет мы не слышали. Трамп послушал Зеленского, так считает, наверное, Зеленский, такую информацию ему (Трампу — «Газета.Ru») передал Зеленский», — отметил Песков.

Он добавил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров планирует провести встречу с государственным секретарем США Марко Рубио на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда глава российского внешнеполитического ведомства сможет донести до представителя Вашингтона позицию Москвы.

23 сентября американский и украинский лидеры провели переговоры на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время беседы Трамп заявил, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще долго. Также он выразил уверенность, что Киев при поддержке Европейского союза сможет восстановить контроль над утраченными территориями.

Позднее президент США назвал российскую специальную военную операцию «бесцельной борьбой». Более того, хозяин Белого дома высмеял военную мощь РФ, сравнив ее с «бумажным тигром».

Ранее Песков не согласился с заявлением Трампа, сравнившего РФ с «бумажным тигром».

