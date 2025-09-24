На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Бумажных медведей не бывает». Песков ответил на слова Трампа о России

Песков в ответ на слова Трампа: Россия скорее медведь, а не тигр
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром». Его слова приводит РИА Новости.

«Бумажный тигр» была использована фраза в отношении нашей экономики… Россия никак не тигр, все-таки больше Россия ассоциируется с медведем, бумажных медведей не бывает», — пояснил Песков.

Незадолго до этого верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поприветствовала изменение позиции президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. По ее словам, американский лидер сделал очень сильное заявление, которого раньше никто не слышал. И это, как считает Каллас, действительно показывает, что Европа и США одинаково понимают друг друга.

23 сентября в своей соцсети Truth Social Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы, сравнив ее с «бумажным тигром».

Ранее СМИ объяснили изменение позиции Трампа по Украине.

