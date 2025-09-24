На Украине усомнились в словах Трампа про «изначальные границы»

На Украине не верят в то, что смогут вернуть контроль над всей территорией страны. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Зеленский давно заявлял, что его конечная цель — восстановить контроль Киева над всей страной. Но мало кто на Украине верит, что эту цель можно будет достичь военной силой в ближайшем будущем», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, США и европейские союзники предоставили Украине технику и оборудование того типа и в том объеме, которые помогли ее войскам отражать российские атаки. Однако организация контрнаступления на укрепленные российские оборонительные рубежи потребовала бы притока военной техники, которую США и союзники не готовы предоставить.

В Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро» и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики России он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, заявил, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию на российско-украинском фронте.