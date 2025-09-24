На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле прокомментировали ситуацию на российско-украинском фронте

Песков: ВС РФ уверенно продвигаются вперед по всей линии фронта
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска уверенно продвигаются по всей линии фронта в зоне спецоперации, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

По словам официального представителя Кремля, динамика на фронте очевидна, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери.

«Динамика происходящего на фронте для любого, даже низко квалифицированного специалиста, ярко демонстрирует реальное положение дел. <...> Наши войска по всей линии фронта находятся в состоянии достаточно уверенного продвижения вперед», — поделился Песков.

Также он говорил, что в заявлении президента США Дональда Трампа по Украине не со всем можно согласиться.

23 сентября в своей соцсети Truth Social Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы, сравнив ее с «бумажным тигром».

Ранее Трамп ответил на вопрос о том, доверяет ли он по-прежнему Путину.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
