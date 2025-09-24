На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков высказался о «политической воле» Трампа в вопросе урегулирования на Украине

Песков: Трамп проявляет политическую волю к урегулированию конфликта на Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп проявляет политическую волю к поиску путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом в эфире радио РБК заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас в арсенале американского лидера доминирует позиция, которую он услышал от президента Украины Владимира Зеленского.

Песков отметил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги на данный момент не запланирован, однако его можно организовать в любое время. Он добавил, что у российской стороны еще будет возможность донести оценку событий вокруг Украины до Соединенных Штатов.

Во время беседы Песков рассказал, что лидеры России и США в целом общаются на «ты». По его словам, президенты с уважением и тепло относятся друг к другу, но это не мешает им обсуждать острые темы, в том числе тему урегулирования конфликта на Украине, и доносить друг до друга главные посылы.

Представитель Кремля добавил, что Путин не раз говорил о необходимости разрешить первопричины конфликта на Украине, однако США и страны Европы ответили жестким отказом.

Ранее Песков разграничил понятия «СВО» и «войны» вокруг России.

