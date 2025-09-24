Зеленский предложил новое место для встречи с Путиным

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Казахстане

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с главой России Владимиром Путиным в Казахстане. Об этом сообщает Fox News.

Президент республики рассказал, что украинская сторона выдвигала в качестве мест для встречи Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, нейтральные европейские страны Австрию и Швейцарию в качестве площадок для встречи.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Казахстанский лидер высказался за продолжение дипломатических усилий по разрешению конфликта на Украине. Зеленский рассказал, что они также обсуждали торгово-экономическое сотрудничество и интерес казахстанского бизнеса к восстановлению Украины. Ранее в Казахстане заявили о готовности выступить посредником между Москвой и Киевом и предоставить площадку для переговоров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

17 сентября Зеленский заявил, что не может посетить Москву для встречи с Путиным, так как это столица страны, которая, по его утверждению, нападает на Украину.

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом и Путиным «без каких-либо условий».