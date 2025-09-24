На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас высоко оценила заявление Трампа по Украине

Каллас поприветствовала изменение позиции Трампа по конфликту на Украине
Global Look Press

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что приветствует изменение позиции президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Ее слова передает Politico.

По ее словам, американский лидер сделал очень сильное заявление, которого раньше никто не слышал. И это, как считает Каллас, действительно показывает, что Европа и США одинаково понимают друг друга.

23 сентября Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что украинский конфликт может продолжаться еще долго. При этом он отметил, что Украина при поддержке Европейского союза сможет вернуть всю изначальную территорию.

Позднее в своей соцсети Truth Social Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы, сравнив ее с «бумажным тигром».

Ранее СМИ объяснили изменение позиции Трампа по Украине.

