Эрдоган высказался о завершении российско-украинского конфликта

Эрдоган усомнился в завершении конфликта на Украине в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал текущую ситуацию с российско-украинским конфликтом. Об этом сообщает Fox News.

Эрдоган выразил сомнение в том, что конфликт завершится в ближайшее время.

«Я не очень верю, что это случится», — заявил турецкий президент.

23 июля во дворце Чираган в Стамбуле прошел третий раунд переговоров делегаций России и Украины по вопросам урегулирования конфликта. В ходе этой встречи РФ, в частности, предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Украинская сторона обещала рассмотреть эту идею. Также помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что в ходе третьего раунда долго обсуждались меморандумы двух сторон о принципах завершения конфликта. По его словам, позиции России и Украины по ним по-прежнему очень далеки друг от друга.

Кроме того, украинская делегация подняла вопрос о возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что на Украине до сих пор действует запрет Зеленского на переговоры с Россией. Он добавил, что перед этим сторонам предстоит много поработать.

Ранее Эрдоган рассказал об усилиях Турции по урегулированию ситуации на Украине.