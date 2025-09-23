Эрдоган предупредил о невозможности вечной помощи Украине

Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, если посмотреть на ситуацию с финансовой точки зрения, то понятно, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане. Страны Европы оказывают помощь Украине, но вряд ли это может продолжаться вечно, отметил турецкий лидер.

При этом политик выразил надежду на то, что поддержка Украины продолжится.

Эрдоган признался, что не верит в скорое окончание российского-украинского военного конфликта.

До этого сообщалось, что Эрдоган встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Они обсудят украинский конфликт и другие темы.

В начале сентября Эрдоган провел контакты с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и пришел к выводу, что главы государств пока не готовы провести личную встречу.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к новой фазе конфликта, где будет меньше помощи Запада.