Эрдоган призвал НАТО брать пример с Турции в вопросе конфликта на Украине

Эрдоган: НАТО нужно брать пример с Турции в вопросе отношений с Москвой и Киевом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что странам — членам Североатлантического альянса (НАТО) следует принимать во внимание позицию Анкары при выстраивании отношений с Москвой и Киевом. Своим мнением турецкий лидер поделился в интервью телеканалу Fox News.

«НАТО следует использовать модель, которую мы применяем как к России, так и к Украине», — подчеркнул политик.

Третий этап переговоров между делегациями России и Украины, посвященный поиску путей разрешения конфликта, состоялся 23 июля во дворце Чираган в Стамбуле. В рамках этой встречи российская сторона выступила с инициативой создания трех рабочих групп для обсуждения спорных вопросов в онлайн-формате. Представители Украины пообещали обдумать данное предложение. Помощник президента РФ и руководитель российской делегации Владимир Мединский отметил, что в ходе третьего раунда значительное время было уделено обсуждению меморандумов обеих сторон, касающихся принципов прекращения конфликта.

Ранее Эрдоган усомнился в завершении конфликта на Украине в ближайшее время.